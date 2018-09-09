استعراض تجربة «دبي للسيليكون» بإسعاد العاملين

المصدر: أبوظبي - البيان

زار وفد من مركز إسعاد العاملين في قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، واحة دبي للسيليكون، وذلك في إطار التعاون المشترك وتبادل الخبرات، للاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في مجال إسعاد العاملين.

وكانت هدى العبار، مدير أول سعادة الأفراد في استقبال الوفد برئاسة النقيب وجدان علي المطيري، مدير مركز إسعاد العاملين، وعضوية كل من: الملازم أول خالد خميس، مدير فرع السعادة والايجابية، والملازم أول سيف الشامسي، مدير فرع المزايا والخدمات.

واستمع الوفد إلى شرح عن آلية العمل المتبعة في واحة دبي للسيليكون، ونبذة عن منظومة إسعاد العاملين التي تم تطويرها، واطلع على أجندة الفعاليات السنوية المنعقدة من ضمنها ندوة السعادة ودولاب السعادة، وأهمية ثقافة الإيجابية الوظيفية.