لجنة برنامج الشيخة فاطمة للتميز تستعرض الخطة التطويرية

المصدر: أبوظبي - البيان

ترأس سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل رئيس اللجنة العليا لإدارة برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والإبداع المجتمعي، الاجتماع الثاني للجنة العليا للبرنامج والذي عقد في قاعة مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية بمقرها الرئيس بالمشرف، وحضره أعضاء اللجنة ممثلين في معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي شما سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي العهد، وعبدالله عبدالعال الحميدان الأمين العام بالإنابة لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومريم محمد الرميثي المدير العام لمؤسسة التنمية الأسرية، وعوشة سالم السويدي مدير مشروع البرنامج.

ورحب سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان في بدء الاجتماع بأعضاء اللجنة العليا لإدارة برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والإبداع المجتمعي، واطلع سموه وأعضاء اللجنة على توصيات الاجتماع الأول، وما اتخذ بشأنها من إجراءات. كما استعرض العقيد خلفان عبدالله المنصوري رئيس فريق عمل الخطة التطويرية للبرنامج المرحلة الثانية من مشروع التطوير التي تضمنت تطوير اسم البرنامج، والرؤية والرسالة والقيم، إضافة إلى تطوير مجالات وفئات البرنامج.

وبعد انتهاء أعمال الاجتماع كرم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد فريق عمل تطوير البرنامج، والذي ضمَ مجموعة من ممثلي المؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي وهي مؤسسة التنمية الأسرية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ووزارة الداخلية، وشركة أبوظبي للموانئ، وهيئة الموارد البشرية، وشركة أبوظبي للإعلام.