7757 معاملة أنجزتها مراكز «آمر» لمخالفي الإقامة

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أنجزت مراكز «آمر» التابعة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي 7757 معاملة لمخالفي الإقامة ودخول الأجانب منذ انطلاق مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك»، منها 2344 معاملة إلغاء و 2916 معاملة تجديد، فيما تم إصدار 25086 تأشيرة كفيل جديد، وقرابة 165 تأشيرة للمستفيدين من رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث واضطرابات سياسية الذين شملهم قرار مجلس الوزراء بمنحهم إقامة لمدة عام في الدولة مع إعفائهم من أية مخالفات أو غرامات مترتبة عليهم، لمنحهم فرصة عيش كريمة حتى تتحسن أوضاعهم المعيشية، وذلك من أصل 32 ألفاً و843 معاملة أنجزتها المراكز خلال هذه الفترة.

خدمات

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي إنه تم تجهيز مراكز آمر بكافة الخدمات التي توفر أفضل مستويات الراحة للمتعاملين، وذلك لضمان تقديم الخدمات وإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر لتحقيق أعلى درجات الرضا والسعادة لهم، حيث استقبلت مراكز «آمر» و«تسهيل» خلال فترة مهلة «احم نفسك بتعديل وضعك» جميع المعاملات المتعلقة بمخالفي الإقامة ودخول الأجانب والباحثين عن العمل، إذا أنهت تلك المراكز إجراءات المخالفين ممن يرغبون بتعديل إقامتهم داخل الدولة دون تحميلهم أي تبعات قانونية مع إعفائهم من الغرامات التي ترتبت على المخالفة مع دفع رسوم تعديل وضع تقدر بـ 521 درهماً.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخراً أن هذه المراكز تقوم بدورها في إنهاء إجراءات المخالفين الراغبين بإلغاء إقامتهم مع إعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم خلال فترة المهلة، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات المخالفين ممن لديهم تأشيرة مسبقة ويرغبون بتعديلها مع شرط وجود تأشيرة جديدة أو عرض عمل جديد، وعلى أن لاتكون عليهم بلاغات هروب من مكفوليهم.

47 مركزاً

وأشار اللواء محمد المري إلى أنه يبلغ إجمالي عدد مراكز «آمر» نحو 47 مركزاً على مستوى مناطق إمارة دبي منها 21 مركزاً في بر دبي و 26 في بر ديرة، مشيراً إلى أن الانتشار الجغرافي للمراكز يتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم في المركز الأقرب إليهم،وذلك لتوفير الجهد والوقت عليهم وتحقيق السعادة لهم.

ولفت إلى أن مراكز «آمر» تقدم حزمة من الخدمات المتميزة التي تتلاءم مع احتياجات ومتطلبات المتعاملين والمتمثلة في خدمات طباعة الإقامة وأذونات الدخول، ومنها إصدار إذن دخول الإقامة، وتثبيت وتجديد الإقامة وإصدار تعديل وضع، وفصل وإلغاء الإقامة وتغيير الإقامة إلى جواز جديد، وزيارة قصيرة وطويلة وتعديل صلاحية تأشيرة الدخول عند الوصول، كما تقدم خدمات عدد من الجهات الحكومية ومنها وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وهيئة الصحة بدبي ومحاكم دبي ودائرة التنمية الإقتصادية.