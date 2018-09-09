قائد شرطة الشارقة يكرّم المشاركين في فعاليات برنامج خليفة للتمكين

المصدر: الشارقة - وام

كرم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، الشركاء الداعمين والمحاضرين المشاركين في تنفيذ فعاليات برنامج خليفة للتمكين «الثقافة الأمنية» للعام الدراسي 2017-2018.

جاء ذلك في الحفل الذي نظمته إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة الشارقة بأكاديمية العلوم الشرطية بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والدكتور المستشار منصور بن نصار المدير العام للإدارة القانونية بمكتب سمو حاكم إمارة الشارقة، والمديرين العاملين ومديري الإدارات وضباط شرطة الشارقة وممثلي الجهات الداعمة للبرنامج.

وأعرب اللواء سيف الزري الشامسي، عن تقدير القيادة العامة لشرطة الشارقة للرعاية والدعم الذي يجده البرنامج من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والحرص على متابعة تنفيذه وتطبيقه في كافة المراحل الدراسية في إطار التعاون القائم بين كل من منطقة الشارقة التعليمية ومجلس الشارقة للتعليم، ولما يوليه سموه من متابعة واهتمام بواقع الشباب والطلاب والعمل على ضرورة حمايتهم، والقضاء على كافة الظواهر والمؤثرات التي يمكن أن تشكل تهديداً لأمنهم وسلامتهم ومستقبلهم.

كما وجه شكره وتقديره لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، على الدور الذي تضطلع به في حماية الأسرة والمحافظة على بنائها وتماسكها واستقرارها، وتحصين أفرادها وأبنائها ضد مزالق الانحراف ونشر الثقافة والمعرفة والقيم التربوية التي تساهم في تعزيز دورها ورسالتها.