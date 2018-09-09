تفقّد إدارتي الموارد البشرية و«المالية» بشرطة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

تفقد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، يرافقه العميد عمر محمد الشامسي مدير الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة، والعميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، إدارة الموارد البشرية، وإدارة الشؤون المالية تطبيقاً للبرنامج الزمني لنظام تفتيش القائد العام السنوي.

وبدأ قائد عام شرطة عجمان زيارته بتفقد إدارة الموارد البشرية، واطلع على العمليات الإدارية التي يتم من خلالها دعم الإدارات بالكفاءات الوطنية مدققاً على ارتباطها بالمنهجيات المتعلقة بمجال الموارد البشرية، كما تفقد آليات الاستقطاب ونظام المقابلات والاختبار والتعيين والمعايير المتبعة عند اختيار المتقدمين للوظائف الشاغــــرة.

كما اطلع اللواء النعيمي على النظام الإلكتروني للموارد البشرية الذي يتضمن كافة الخدمات الخاصة بالموظفين باختلاف فئاتهم ودرجاتهم ومرتباتهم، كطلبات الإجازات والدورات والشهادات، التي يستطيع أي موظف الحصول عليها إلكترونياً.

ثم ناقش اللواء النعيمي التحديات التي تواجه سير الأداء الوظيفي لتحديد خطط التحسين والتطوير وفق معايير الجودة.

ثم توجه قائد عام شرطة عجمان للاطلاع على مجريات سير العمل في إدارة الشؤون المالية، حيث كان في استقباله المقدم خلفان ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية وعدد من الضباط بالإدارة، تفقد خلالها آليات التخطيط المالي واستثمار الموارد.