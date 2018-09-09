المصدر: دبي - البيان

أعلنت المجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية في أبوظبي ممثلة بمراكز هيلث بلاس للإخصاب، وميدكير شراكتهما في افتتاح مركز هيلث بلاس للإخصاب في دبي، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل المركز ليضاف إلى شبكة مراكز هيلث بلاس للإخصاب التابعة للمجموعة.

ومع افتتاح المركز الجديد في دبي، تكون قد ارتفعت قيمة أصول استثمارات المجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية إلى ملياري درهم، تشمل مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال و7 مراكز تخصصية، منها مركز هيلث بلاس للإخصاب في أبوظبي ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي.

وأعرب محمد علي الشرفاء الحمادي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، عن سعادته بهذه الشراكة التي تأتي في إطار استراتيجية المجموعة وخطتها التوسعية.