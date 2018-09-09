ولي عهد الشارقة يعزي بوفاة زوجة راشد الفردان

المصدر: الشارقة - وام

قدم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة أمس، واجب العزاء بوفاة المغفور لها اغتزال يوسف عبدالله شاهين زوجة الرائد راشد أحمد ناصر الفردان، وذلك خلال زيارته خيمة العزاء بمنطقة الدراري بالشارقة.

حضر واجب العزاء إلى جانب سموه الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ عصام بن صقر القاسمي مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، ومعالي حمد عبدالرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، والشيخ محمد بن صقر القاسمي، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وعبدالله أمين الشرفاء مستشار صاحب السمو حاكم عجمان، إلى جانب عدد من الشيوخ والمسؤولين بالدولة.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه لأسرة الفقيدة، راجياً من الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.