«كهرباء الشارقة» تدعو لمراعاة الاستدامة في مشروعات البنية التحتية

المصدر: الشارقة - وام

أكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أهمية رفع كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية من خلال تطبيق الهندسة القيمية ومراعاة مؤشرات الاستدامة في كافة الأعمال ومشروعات البنية التحتية للوصول إلى المدن الذكية والتركيز على التوعية الكافية لجميع الأطراف من استشاريين ومقاولين وملّاك بأهمية مؤشر كفاءة الطاقة.

وأشار الليم في كلمته خلال فعاليات المؤتمر السنوي الأول للهندسة القيمية الذي عقد مؤخراً بدبي إلى أنه باستخدام الهندسة القيمية يمكن لأي مشروع أن يحقق أهدافه بأقل تكلفة ممكنة وبالجودة المطلوبة، مطالباً بإعداد برامج لنشر المعرفة والثقافة بالهندسة القيمية ومميزاتها وفوائدها التحسينية والاقتصادية.

ولفت إلى أهمية تنمية مهارات الشباب من طلاب وطالبات كليات الهندسة وتشجيعهم على تقديم أفكار مبتكرة وجديدة من خلال مشروعات التخرج التي يقدمونها لتصبح النواة لعدد من الاختراعات والمشاريع التي يمكن الاستفادة منها في المستقبل والتركيز على الطاقة المتجددة وتطوير استخداماتها في المشروعات المختلفة ومواصلة تطويرها ودعمها حتى يمكن الاستفادة منها.

وطالب بالتوسع في إنشاء مراكز أبحاث متطورة بالجامعات بمشاركة الشركات والمؤسسات والهيئات وتنظيم مسابقات بحثية؛ تهدف إلى علاج بعض المشاكل في المجتمع مثل تدوير المخلفات والاستفادة منها في إنتاج الطاقة والاستفادة من الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة بشكل أفضل، وتوفير مصادر التمويل اللازم وفق قواعد واضحة تهدف إلى خدمة المجتمع.