«قضاء أبوظبي» تقدّم الثقافة القانونية لـ 500 عامل

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، محاضرة توعوية لأكثر من 500 عامل في القرية العمالية بجزيرة السعديات، وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها لتوعية نحو 100 ألف عامل في عدد من المدن العمالية في إمارة أبوظبي، على مدار العام الجاري 2018.

وتأتي حملة التوعية العمالية التي انطلقت ضمن فعاليات عام زايد 2018، في إطار برنامج لجنة التوعية العمالية الهادف إلى تعزيز نشر الثقافة القانونية لدى العمال، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون في دولة الإمارات، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، لتحقيق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة بالمساهمة في الحفاظ على الأمن.

وتركز الحملة التوعوية على تقديم فعالياتها في المدن العمالية، وذلك بهدف ضمان الوصول إلى شريحة كبيرة من الفئة المستهدفة، إذ يتم تقديم المحاضرات بثلاث لغات تشمل العربية، الإنجليزية والأوردو، للتعريف بأبرز المواد القانونية التي تكفل حقوق العمالة في دولة الإمارات، فضلاً عن الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات المقدمة من قبل العمال، والتي تتركز في معظمها حول كيفية احتساب المستحقات ورصيد الإجازات السنوية وآلية تقديم الشكاوى.