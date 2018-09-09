«هيئة البيئة» بالشارقة تنظم ورشة عمل توعوية

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، ورشة عمل تحت عنوان «تطوير استراتيجية إقليمية لرصد الأراضي الرطبة الساحلية والطيور المائية في شبه الجزيرة العربية»، وقد بدأت ورشة العمل يوم 5 سبتمبر الجاري واختتمت فعالياتها في اليوم التالي، وذلك في فندق هيلتون الشارقة.

وانعقدت ورشة العمل بالتعاون مع منظمة الأراضي الرطبة الدولية ومنظمة حياة الطيور الدولية، وبمشاركة أكثر من 20 ممثلاً حكومياً وشركاء المنظمتين في المنطقة وممثلين عن المنظمات البيئية.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، إن الهدف من ورشة العمل هو تثقيف ورفع وعي عامة الجمهور حول الطيور المائية ومحميات الأراضي الرطبة الرسمية، التي تم إعلانها في المنطقة وفي الشارقة، مثل مركز واسط للأراضي الرطبة، ومحمية صير بو نعير، محمية أشجار القرم والحفية تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتمحور اليوم الأول من ورشة العمل حول إجراء استبيان مشترك يتناول مختلف التفاصيل حول الأراضي الرطبة وأشجار القرم والطيور المائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي المجاورة لها، أي: المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق.