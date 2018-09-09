جلسة حوارية للتوعية بمرض ضمور العضلات

المصدر: رأس الخيمة - وام

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس جمعية الإمارات للأمراض الجينية نظمت مبادرة (نعم لعطائي) بالتعاون مع الجمعية جلسة حوارية بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض ضمور العضلات «دوشين» والذي يصادف 7 من سبتمبر سنوياً بمركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة برأس الخيمة.شارك في الجلسة التي تهدف لنشر الوعي حول أسباب مرض ضمور العضلات وكيفية الكشف المبكر وحقوق دمج المصابين في المجتمع، الدكتورة مريم مطر مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للأمراض الجينية والدكتور مصعب مؤمنة استشاري العناية المركزية والتخدير والدكتور عارف خان طبيب أعصاب والدكتور عقاب البدارنة أخصائي علاج وظيفي وتكامل حسي وأدار الجلسة عبدالله الصوري مؤسس مبادرة (نعم لعطائي) مصاب بمرض ضمور العضلات.