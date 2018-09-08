مواصفة إماراتية لاشتراطات المقاصف المدرسية لضمان الصحة العامة للطلاب

المصدر: وام

طورت دولة الإمارات العربية المتحدة مواصفة قياسية وطنية تتضمن اشتراطات صحية عامة ينبغي توافرها في المقاصف المدرسية التي تقدم الأغذية للطلاب في المدارس والمؤسسات التعليمية تشمل نظم تحضير و حفظ و تداول الأغذية وفق ضوابط صارمة للمقاصف، والعاملين فيها، لضمان الصحة العامة وسلامة الطلاب والتلاميذ في مدارس الدولة.

وقال المهندس خلف خلف مدير إدارة المواصفات في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن المواصفة القياسية الإماراتية حددت مجموعة من الاشتراطات العامة يلزم توافرها في مقصف المدرسة الذي يبيع أو يوزع الأغذية الجاهزة، فعلى سبيل المثال حددت المواصفة الموقع ومنعت وجود المقصف بالقرب من دورات المياه و مجاري الصرف الصحي والمختبرات المدرسية وألا تقل مساحته عن 30 مترا مربعا.

وأضاف : " اشترطت المواصفة كذلك أن يكون مبنى المقصف مصمما بصورة تمنع دخول الغبار أو تسرب المياه أوتسلل الحشرات، وأن تغطى الأرضية بسيراميك غير مصقول لمنع الانزلاق ولا تتفاعل الأرضية مع المنظفات والمطهرات، وتكون غير قابلة للاحتراق أو التشقق.

وشددت المواصفة القياسية الإماراتية على المقاصف المدرسية بشأن دهن الجدران بدهان زيتي فاتح اللون وأن تكون الجدران والأسقف وجميع الأسطح خالية من الشقوق أو الثقوب وأن لا يحتوي على تمديدات ملاصقة للجدار وأن تكون تلك التمديدات داخل الجدار أو بعيدة مسافة كافية لتنظيف الجدار خلفها ومنع اختباء الحشرات أو تراكم الأوساخ.

و أوضح خلف أن عنصر تهوية المقصف أعطي أولوية قصوى واشترطت المواصفة القياسية أن يتمتع المقصف بتهوية وإضاءة كافيتين وأن يكون مكيف الهواء ليحافظ على درجة حرارة لا تزيد على 25 درجة مئوية وإلزامية توفير مبردات " ثلاجات" كافية لا تزيد درجة الحرارة داخلها على 4 درجات مئوية، على أن تكون مزودة بمقياس لدرجة الحرارة لحفظ المواد الغذائية المبردة كالحليب والروب والعصير.

و على المقاصف المدرسية - وفق المواصفة - أن تحفظ الأغذية الجافة على أرفف من الحديد المجلفن أو مادة من الصلب غير القابل للصدأ، ولا يسمح فيه بتكديس الأغذية وأن يحتوي المقصف على عدد كاف من النوافذ للتوزيع يتناسب مع عدد الطلبة وبارتفاع مناسب تبعا لعدد الطلبة وأعمارهم.

و تتضمن المواصفة القياسية الإماراتية كذلك اشتراطات آخرى تتعلق بالمقاصف المدرسية التي تحضر الفطائر للطلاب منها فرضية أن تغطى جدران الجزء المخصص لتحضير الساندويشات ببلاط الخزف " السيراميك " حتى السقف، وأن يشتمل هذا الجزء على مراوح للتهوية وسحب الأبخرة والهواء الساخن وأن تغطى منافذ المراوح بغطاء من الشبك يحول دون دخول الحشرات والقوارض، فضلا عن توفير جهاز صائد للحشرات يثبت في مكان مناسب، وأن يتوفر به طفايات للحريق تتناسب مع مساحة المقصف من حيث العدد والنوع وتطابق المواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بها في مكان يسهل الوصول إليه.

و أكد مدير إدارة المواصفات في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" أنه على مسؤولي المدارس التأكد من احتواء المقصف المدرسي على تجهيزات إضافية مثل مغسلة لأيدي العاملين ومواد لغسل الأيدي وحوض مخصص لغسل الخضار والفواكه وحوض آخر مخصص لغسل الأواني، ويفضل الحوض المزدوج " حوضان متجاوران" .. كما يجب أن يوجد في المقصف حاويات للنفايات على أن تكون الحاوية نفسها جافة ونظيفة من الداخل والخارج وغطاءها ومحيطها نظيف وتوضع فيها أكياس البلاستيك المخصص للقمامة.

وشملت المواصفة القياسية، اشتراطات ينبغي توفرها في العاملين في مناولة الأطعمة، إذ يجب اجتيازهم الفحص الطبي المقرر من قبل الجهات الصحية المعنية، قبل تولى مهام العمل فلا يبدأ العمل حتى يتبين أنه صالح لمهامه الوظيفية مع اجتياز القوانين المعمول بها وأن يحمل مناولو الأطعمة بطاقات التصريح سارية المفعول الخاصة بهم خلال ساعات العمل.