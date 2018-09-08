طحنون بن محمد وسلطان بن خليفة يحضران أفراح العامري

المصدر: العين - وام

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه محمد حمد بالكلية العامري بمناسبة زفاف نجله «عبدالله» إلى كريمة ياسر سهيل بالشرقي العامري وذلك في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين.

سلطان بن خليفة خلال حضوره الحفل

وهنأ سموه العريس وذويه وبارك لهم أفراحهم متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة ومستقرة.

وحضر الحفل سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة و معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان والشيخ الدكتور منصور بن طحنون آل نهيان.