«كهرباء دبي » ترعى مؤتمر ومعرض «إمتيك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2018»

المصدر: دبي - البيان

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) عن رعايتها مؤتمر ومعرض «إمتيك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2018» الذي تنظمه مؤسسة دبي المستقبل بالتعاون مع منصة «ام آي تي تكنولوجي ريفيو» للمرة الأولى في المنطقة خلال يومي 23 و24 سبتمبر الجاري في قاعة جودلفين بفندق أبراج الإمارات بدبي.

ويركز المؤتمر على محاور رئيسية عدة تشمل حكومات المستقبل وما يرتبط بها من موضوعات مثل البنى التحتية والحكومات الذكية والطاقة والاستدامة، وكذلك الأمن السيبراني ووسائل الاتصال الاجتماعي ومستقبل الاتصالات.

ويستعرض المؤتمر آفاق الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والواقع المعزز وغيرها من التقنيات الناشئة كما يتضمن الإعلان عن قائمة «المبتكرون تحت سن 35 عاماً للشرق الأوسط وشمال أفريقيا» والتي تشمل 35 مبتكراً في المجال العلمي والتقني تحت سن 35 عاماً لينضموا إلى مجتمع المبتكرين الممتد حول العالم.

رؤية مستقبلية

وأكد سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي حرص الهيئة على دعم أهداف مؤسسة دبي المستقبل بما يسهم في تنفيذ أجندة دبي للمستقبل مستنيرة بالرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل لاستشراف وصناعة مستقبل القطاعات الاستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد.

وأوضح الطاير أن الهيئة تستعرض - خلال المعرض المصاحب للمؤتمر - أحدث التقنيات والابتكارات التي تتبناها في مجال الخدمات والعمليات التشغيلية والاستدامة والطاقة النظيفة إضافة إلى إسهاماتها في دعم المدن الذكية وتطوير الشبكات الذكية والتحول الرقمي لإمارة دبي وتوظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء في تطوير الخدمات وإسعاد المعنيين إلى جانب مبادراتها الذكية الداعمة لمبادرة دبي الذكية لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد عالمياً.

وأشار الطاير أن خدمة «رماس»، التي تعمل بمثابة موظف افتراضي في الهيئة، تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي للإجابة على جميع استفسارات المتعاملين. وتتميز الخدمة بقدرتها على التعلم واستيعاب احتياجات المتعاملين بناءً على استفساراتهم، وتحليلها وفقاً للمعطيات والبيانات المتوفرة وتقييمها، ومن ثم اتخاذ القرار اللازم للإجابة بشكل دقيق. وتتوفر الخدمة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي وحساب الهيئة على فيسبوك، ونظام أليكسا الذكي من أمازون، إضافة إلى منصة جوجل للذكاء الاصطناعي.