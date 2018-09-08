«طرق دبي» تفتتح في مقرها مكتباً لـ «دناتا»

المصدر: دبي - البيان

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات - في مقرها الرئيسي - مكتباً لـ «دناتا»، وذلك تفعيلاً لمذكرة تفاهم أبرمها الجانبان في وقت سابق، وتعزيزاً للعلاقات الاستراتيجية بين الطرفين، في إطار توفير عدد من مزايا خدمات السفر اللوجستية.

افتتح المكتب يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، بحضور ستيف آلين نائب رئيس أول شركات السفر، وبدر أهلي مدير السفريات الحكومية في دناتا.

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وقال يوسف الرضا: إن افتتاح مكتب لـ «دناتا» في المقر الرئيس للهيئة يأتي في إطار حرصنا على توفير آفاق خدمية في مجال السفر ومتطلباته للموظفين وهو ما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الهيئة لتحقيقها في هذا المجال.

وأضاف: إن التعاون مع دناتا يعكس استراتيجية الهيئة في توطيد العلاقات مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية بما فيها القطاع الخاص، ما يحقق مصلحة كوادرها الوظيفية، وهو ما يتواكب مع توجهات حكومة دبي الرشيدة، مؤكداً، في نفس السياق، أن الهيئة تعمل على توفير خدمات متميزة للموظفين مثل معارض الخصومات على مختلف السلع التي تستضيفها بالتنسيق مع جهات ذات سمعة تجارية رفيعة المستوى وغيرها من المبادرات التي تسعى الهيئة إلى إطلاقها لإيجاد بيئة عمل مثالية تخلق مستوى عالياً من الأداء المؤسسي للموظفين.

وستقوم دناتا، بوصفها أحد أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم، من خلال مكتبها الجديد بتقديم عدة مزايا لموظفي الهيئة في خدمات حجوزات السفر والفنادق والرحلات الترفيهية، والتأمين خلال السفر، والشحن، والتأشيرات، وغيرها من التسهيلات التي تساهم في رفع معدلات رضا الموظفين.