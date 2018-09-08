سفارة الدولة في بريتوريا تقدم مساعدات خيرية لمملكة ليسوتو

المصدر: ماسيرو - وام

وزعت سفارة الدولة في بريتوريا ضمن مبادراتها الإنسانية والتنموية في «عام زايد» حزمة من المساعدات الخيرية والإنسانية بمدينة ماسيرو عاصمة مملكة ليسوتو شملت 154 سلة غذائية مقدمة من جميعة الشارقة الخيرية وكميات من عبوات المياه مقدمة من مؤسسة دار البر بحضور مونيانمي مولاكي نائب رئيس الوزراء بليسوتو وسي فكاني محامي بالمحكمة العليا في ليسوتو.

وأكدت سفارة الدولة في بيان لها أن هذا الدعم يأتي ضمن مبادرات السفارة في «عام زايد» وترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير الخدمات التي تمسّ شريحة كبيرة من المجتمع وتخفيف معاناة الأسر والأطفال والأيتام.

من جانبه أعرب مونيانمي مولاكي عن شكره وتقديره لحكومة وشعب الإمارات، متمنياً للدولة دوام الازدهار والتقدم والنماء.