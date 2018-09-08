نهيان بن مبارك وسعيد بن طحنون يحضران أفراح النعيمي

المصدر: العين - وام

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامه عوض خلفان النعيمي بمناسبة زفاف نجله خالد إلى كريمة راشد جمعة عبيد النعيمي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم مساء أول من أمس بقاعة هيلي للأفراح في مدينة العين - الشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ أحمد بن سرور الظاهري رئيس المجلس البلدي في العين، وعدد من وجهاء القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين، وجمع كبير من المهنئين والأهل والأصدقاء.

وشاركت فرقة الحربية في الحفل بعروض وأهازيج منوعة ابتهاجاً بهذه المناسبة.