سفير الدولة في أوسلو يلبي دعوة ملك النرويج لمأدبة غداء

المصدر: أوسلو - وام

لبَّى عبدالله خلفان مطر سعيد الرميثي، سفير الدولة لدى مملكة النرويج، أول من أمس، دعوة هارالد الخامس ملك مملكة النرويج لمأدبة الغداء بالقصر الملكي في أوسلو بحضور الملكة سونيا وعدد من السفراء المعتمدين حديثاً لدى المملكة ضم سفراء المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وألمانيا والهند.

وتعتبر الدعوة تقليداً ملكياً، حيث تتم دعوة السفراء الجدد للقاء ملك النرويج.

ونقل ملك النرويج هارالد الخامس صادق تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة ولشعب دولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

وأكد السفير الرميثي الحرص على توطيد أواصر الصداقة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأعرب عن التزامه بالعمل من موقعه على خدمة مصلحة البلدين المشتركة وتوسيع آفاق التعاون في جميع المجالات، ما يعكس طموحات وتوجهات القيادة العليا لدى البلدين، وما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وأعرب ملك النرويج عن تمنياته للسفير بالتوفيق في أداء مهامه بما يسهم في توطيد وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية.