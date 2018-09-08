ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الشرهان والجروان

المصدر: رأس الخيمة - وام

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة حفل الاستقبال الذي أقامه سيف محمد عبدالله الشرهان بمناسبة زفاف نجله المهندس «عبيد» إلى كريمة رجل الأعمال جمال سيف علي الجروان.

وحضر الحفل - الذي أقيم في صالة الأفراح الكبرى بفندق رأس الخيمة - الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي وعدد من المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والقبائل ولفيف من الأهل والأصدقاء.

وقدم سمو ولي عهد رأس الخيمة والحضور التهاني والتبريكات للعريس ووالده ووالد العروس وأهل العروسين وأقاربهما سائلين الله عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاه وأن يرزقهما الذرية الصالحة.