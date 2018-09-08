اختتام حملة التخفيف عن العمال في الذيد

المصدر: الذيد - البيان

اختتم فرع المنطقة الوسطى لفريق أبوظبي التطوعي والمنبثق عن نادي الجزيرة وبالتعاون مع أهالي المنطقة الوسطى في مدينة الذيد والمناطق المجاورة حملته السنوية الرابعة ضمن مبادرته للتخفيف عن العمال خلال فترة الصيف والتي تعد إحدى أعماله لعام زايد.

وهدفت المبادرة إلى توزيع العصائر والمياه والمرطبات الباردة والبسكويت على العمال في محل أعمالهم لاسيما الإنشائية لتعويضهم عما يفقدونه من سوائل خلال صيف الإمارات الحار.

وباشرت كوادر المنطقة الوسطى للفريق جولاتها بكافة المناطق والأحياء والتي يتواجد بها العمال في الأماكن المكشوفة والمعرضة للشمس وقاموا بتوزيع المياه الباردة ومختلف العصائر والمشروبات الباردة.

مساهمة

وتعد المبادرة إحدى أعمال الفريق التطوعي والذي يشارك فيه العديد من الشباب والفتيات والأطفال للمساهمة بجهودهم في العمل التطوعي من خلال خدمة تلك الفئة وهي العمال والتي تعاني من حرارة الصيف وارتفاع نسبة الرطوبة في بلادنا وهذه الفئة هي فئة العمال التي تشارك في النهضة التي تشهدها بلادنا في مختلف المجالات وخصوصا المجالات الإنشائية و مجالات التعمير في إطار التزامها بأداء واجبها الخيري والإنسان.

وقالت خفية الكتبي رئيس فرع المنطقة الوسطي لإمارة الشارقة لفريق أبوظبي التطوعي بأن الفريق بدأ تلك المبادرة من ثلاث سنوات لتتواصل في عام 2018م و بدأت فكرة الحملة عندما لاحظ المتطوعون وجود نسبة كبيرة من العمال وهم يعملون وحاجتهم إلى السكريات .

وأشارت الكتبي إلى أنه تم توزيع مبادرة برد على العمال للموسم الرابع بمشاركة المتطوعين وذلك بتوزيع العصائر والمياه الباردة والبسكويت على 500 عامل في عام زايد.