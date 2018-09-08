«نور لفحص العيون» تصل إلى مركز جبل علي

المصدر: دبي - البيان

تواصل القيادة العامة لشرطة دبي حملتها الطبية «نور لفحص العيون» التي تستهدف كافة موظفي الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بالتعاون مع مؤسسة نور دبي، وشركة «ريفولي»، مقدمة فحصاً مجانياً للموظفين حول مرض المياه الزرقاء «الجلوكوما».

وقال النقيب الدكتور خالد الخياط اختصاصي العيون، رئيس العيادات في المركز الصحي لشرطة دبي: إن الحملة انطلقت في الربع الأول من العام الجاري وتستمر حتى نهايته لتغطي كافة الإدارات العامة ومراكز الشرطة في الإمارة، موضحاً وصولها إلى مركز شرطة جبل علي، وتمكنهم من فحص أكثر من 1000 موظف منذ إطلاقها وحتى الآن.

مبادرات

وأكد النقيب الخياط أن هذه الحملة تأتي ضمن المبادرات التي يطلقها المركز بالتزامن مع «عام زايد»، وتعزيزاً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسس وطناً راسخاً متحد الأركان قوامه الإنسان، ونحن بدورنا نسير على خطاه ونستذكر مآثره بمبادرات إنسانية ومجتمعية تخلّد قيمه ومبادئه العظيمة.

وتابع النقيب الخياط بأن الحملة تأتي أيضاً ضمن سلسلة البرامج والحملات الطبية والتوعوية التي يقوم بها المركز تجاه منتسبي القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك بهدف الوقاية من الأمراض التي تصيب العيون، والتوعية بها، والكشف عنها في المراحل المبكرة، وتقديم العلاجات اللازمة لها وفقاً لما تقتضيه حالة كل مريض.

وبيّن أن فعاليات الحملة تتضمن تقديم معلومات ونصائح مفيدة حول الوقاية من أمراض العيون وطرق علاجها، وتقديم العديد من الاستشارات والفحوص الطبية لاسيما ما يتعلق بمرض «الغلوكوما» وهو مرض يصيب العين، وقد يؤدي إلى فقدان البصر نتيجة ارتفاع ضغط الدم على العين، وبالتالي يحدث ضغط على العصب البصري ويتسبب ذلك في فقد البصر، وينقسم المرض إلى نوعين، غلوكوما الزاوية المفتوحة وغلوكوما مغلق الزاوية.