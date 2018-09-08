الرميثي: شرطة أبوظبي تعمل وفق خطط منهجية دقيقة نحو الأفضل عالمياً

المصدر: العين - وام

أكد اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي أن القيادة العامة تعمل وفق خطط منهجية منظمة ودقيقة لتصبح من أفضل الجهات الشرطية عالمياً في مكافحة الجريمة والوقاية منها بتطبيق الاستراتيجيات وأفضل الممارسات العملية المتطورة.

وأشار الرميثي - خلال زيارته مديرية شرطة منطقة العين - إلى حرص القيادة الحكيمة على توفير أفضل بيئة للعمل في مختلف مواقع العمل الشرطية والأمنية وتطوير قدرات العاملين فيها لتقديم الخدمات المتميزة للمراجعين ونشر الجودة والتميز المؤسسي، وحث على ضرورة تطبيق منهجية التواصل مع الجمهور والتعرّف على آرائهم ومقترحاتهم ومدى الرضا عن الخدمات المقدمة وتعزيز العلاقة مع الشركاء في مناطق الاختصاص تحقيقاً لرؤية وأهداف القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

خطط ومبادرات

وخلال الزيارة اطلع القائد العام لشرطة أبوظبي على أهم الخطط والمبادرات التطويرية والآليات التشغيلية التي تنفذها مديرية شرطة منطقة العين لتعزيز مسيرة الأمن والأمان وفق أفضل الممارسات المتقدمة عالمياً، واستمع إلى شرح حول أبرز إنجازات المديرية خلال العام الجاري وما تم تحقيقه وأهم المشاريع والمبادرات التطويرية.

كما تفقد اللواء الرميثي عدداً من أقسام مديرية شرطة العين ممثلة في مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات في قطاع العمليات المركزية ومختبر الابتكار بالمديرية ونادي ضباط الشرطة في العين التابع لإدارة المراسم والعلاقات العامة.