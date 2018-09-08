شرطة دبي تُشرك أفراد المجتمع بحل ألغاز الجرائم في «فستيفال سيتي»

المصدر: دبي ـ البيان

يواصل مجلس علماء شرطة دبي تنظيم مبادرة فريدة من نوعها تهدف إلى إشراك أفراد المجتمع في حل ألغاز الجرائم باستخدام أساليب علمية وترفيهية وتوعوية، وذلك بتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في العمل على إسعاد المجتمع والتواصل مع مختلف فئاته.

وأكد الرائد الدكتور راشد حمدان الغافري، رئيس مجلس علماء شرطة دبي، أن المبادرة عبارة عن «لعبة مسرح الجريمة التفاعلي»، وهي لعبة ينظمها المجلس في مراكز التسوق في إمارة دبي لإشراك الزائرين وخاصة فئة الشباب في حل ألغاز الجرائم. وبين أن «لعبة مسرح الجريمة التفاعلي» هي عبارة عن طرح جريمة أمام المشاركين وعليهم وفقاً للأدلة العلمية المنافسة فيما بينهم لحل لغزها والتعرف على هوية منفذها استناداً إلى الأدلة، مشيراً إلى أن أسلوب اللعبة يعتمد بشكل كبير على التفكير الاحترافي وقياس مدى قدرة الشخص على ربط الأدلة وطرح الاستنتاجات.

وبين أن المجلس بدأ بتنفيذ مبادرة «لعبة مسرح الجريمة التفاعلي»، في مركز مردف سيتي سنتر ودبي مول والآن في فستيفال سيتي، وسيقوم بتنفيذها في العديد من المراكز التجارية خلال الفترة المقبلة، وسيعلن عن مكان تنفيذها من خلال صفحة شرطة دبي على مواقع التواصل الاجتماعي لتمكين الراغبين في المشاركة من الحضور إلى المنصة التي ستوفرها شرطة دبي في المكان.