دورة تخصصية لكوادر «طيران شرطة أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - وام

استفاد عدد من الطيارين والمسعفين الجويين والملاحين والممرضين في إدارة طيران شرطة أبوظبي في قطاع العمليات المركزية، من دورة تدريبية أساسية متخصصة في «طب الطيران» بهدف دراسة ظروف العمل المهنية للعاملين في الطيران والإسهام في الحفاظ على صحتهم ورفع قدراتهم فضلاً عن تأمين سلامتهم للطيران من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية.

وأكد العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، مدير الإدارة، حرص شرطة أبوظبي على تأهيل كوادرها العاملين في قطاع الطيران بأفضل الدورات التدريبية التخصصية التي تتيح صقل مهاراتهم وقدراتهم وفق أرقى المعايير العالمية وتطوير أدائهم وتدريبهم على أحدث التقنيات العلمية الحديثة.

وتعرف المشاركون في الدورة على الاهتمام الواسع بـ«طب الطيران» لدراسة أسباب كوارث الطيران المتعلقة بالوضع الصحي وأفضل الممارسات المتبعة في مختلف الظروف.