شرطة أبوظبي توزع كتيبات توعوية لتأمين الممتلكات من السرقات

المصدر: أبوظبي - وام

وزعت شرطة أبوظبي كتيبات «حماية ممتلكاتنا - مسؤوليتنا جميعاً» على متسوّقي بوابة الشرق مول في بني ياس، وركّزت على التوعية المجتمعية، باللغتين العربية والإنجليزية، للحفاظ على المنازل والمركبات والمحال التجارية وعملاء البنوك من السرقات.

وأكد العميد مسلم محمد العامري، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي، حرص شرطة أبوظبي على تنفيذ حملات تركز على نشر الثقافة الأمنية، وإيجاد مجتمع محصّن من التجاوزات القانونية موضحاً أن المبادرة تأتي في سياق الجهود الرامية لتعزيز الثقة بخدماتها.

ودعا المقدم حمدان سعيد المنصوري، مدير مركز شرطة بني ياس في «المديرية»، الجمهور، إلى التعاون مع المبادرة، لتعزيز مستويات الحماية والحفاظ على الممتلكات والحد من الجريمة.