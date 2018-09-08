شرطة عجمان تطلق مبادرة «سفراء القيادة في تقييم أداء العاملين»

المصدر: عجمان - البيان

أطلق اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان مبادرة «سفراء القيادة في تقييم أداء العاملين»، والتي أعدتها ونفذتها إدارة الموارد البشرية بشرطة عجمان، لتسهيل شرح وتوعية الموظفين بآلية التقييم، بحضور العميد عمر الشامسي مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد علي الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والعقيد ثاني المطروشي مدير إدارة الموارد البشرية، والرائد راشد الغفلي رئيس قسم تخطيط الموارد البشرية بالإنابة، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي الهادف إلى تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة.

وجاء إطلاق قائد عام شرطة عجمان للمبادرة في اطار مبادرات دعم جودة العمل الشرطي وتحقيق مزيد من الإنجازات لشرطة عجمان، فكانت مبادرة سفراء القيادة في تقييم أداء العاملين هي الأولى من نوعها في وزارة الداخلية من حيث الفكرة والتنفيذ والحداثة، كما اعتمد آلية تقييم أداء العاملين المحدَّثة، والعرض المستحدث للمبادرة بخاصية «إنفوجرافيك» والباركود.

توعية

وأفاد النقيب جاسم محمد البلوشي رئيس قسم تقييم أداء العاملين بالإنابة في إدارة الموارد البشرية أن المبادرة نفذت لتوعية الموظفين بأهداف عملية التقييم وربط عملية نشر التقييم بأساليب مبتكرة، حيث تم تصميم المبادرة بعضوية 35 موظفاً من مختلف إدارة شرطة عجمان باستخدام خاصية «إنفوجرافيك» لعرض آلية التقييم وأهدافها والمراحل التي تمر بها بشرح مبسط مرفق بصور توضيحية.

إشادة

أشاد اللواء الشيخ سلطان النعيمي بجهود موظفي إدارة الموارد البشرية في التخطيط للمبادرة وقسم الإعلام والعلاقات العامة في تصميمها وتنفيذها بطريقة مستحدثة تسجل إنجازاً وتميزاً جديداً لشرطة عجمان، متمنياً لهم دوام التوفيق والتميز في مزيد من المبادرات المتميزة.