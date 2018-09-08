تخريج 3 دورات تدريبية في شرطة عجمان

المصدر: عجمان - وام

احتفلت القيادة العامة لشرطة عجمان بتخريج 3 دورات تدريبية نظمها معهد تدريب الشرطة في قاعة الإمارات بمبنى القيادة.

حضر الحفل العقيد خالد محمد عبدالله النعيمي نائب مدير عام العمليات الشرطية والعقيد عبدالله بن سعيد النعيمي مدير معهد تدريب الشرطة بالإنابة

وكانت الدورة الأولى حول «تنمية مهارات ضابط المرور»، قدمها الدكتور فؤاد علي القهالي، وتناول فيها كيفية زيادة المهارات، والقواعد المطلوبة من ضابط المرور في زيادة تطوير المهارات..والدورة الثانية حول «مهارات التخطيط الإداري»، قدمها الدكتور أديب محمد حسن الهزايمة، وتناول فيها الأسس والقواعد للتخطيط الإداري، ومنهجية الطرق العلمية في التخطيط الإداري..أما الدورة الثالثة فكانت حول «برنامج اسكامبر لتوليد الأفكار الإبتكارية».