محمد بن زايد يستقبل وزير الدفاع الأميركي

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في أبوظبي جيمس ماتيس وزير الدفاع بالولايات المتحدة الأميركية.

وبحث سموه والوزير جيمس ماتيس خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية.

واستعرض الجانبان القضايا و الأحداث الجارية التي تشهدها عدد من الدول بمنطقة الشرق الأوسط .. و تبادلا وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لمعالجتها ومواجهتها و تطرقا إلى تعاون البلدين وتنسيقهما المشترك لمحاربة التطرف و الإرهاب وحرصهما على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة و العالم.

حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية و معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية و سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة والوفد المرافق لوزير الدفاع الأميركي.