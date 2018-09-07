توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا حارا ومغبرا أحيانا نهارا وتظهر بعض السحب شرقا مع احتمال تكون السحب الركامية بعد الظهر والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا نهارا وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب.

وحركة الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 30 كم/ساعة تصل إلى 38 كم/س أحيانا. والموج في الخليج العربي يكون خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 13:03 والمد الثاني عند الساعة 23:52 والجزر الأول عند الساعة 17:42 والجزر الثاني عند الساعة 06:53.

وبالنسبة لبحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:45 والمد الثاني عند الساعة 20:24 والجزر الأول عند الساعة 14:42 والجزر الثاني عند الساعة 02:56.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 30 60 15

دبي 42 31 55 15

الشارقة 43 29 55 15

عجمان 43 30 60 20

أم القيوين 41 29 70 25

رأس الخيمة 39 30 80 30

الفجيرة 35 30 80 50

العين 44 32 40 15

ليوا 44 27 90 15

الرويس 39 29 90 35

السلع 40 30 85 30

دلما 38 32 85 45

طنب الكبرى 38 31 80 40

طنب الصغرى 38 31 80 40

أبوموسى 38 31 80 40.