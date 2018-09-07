«موارد رأس الخيمة» تشارك في ورشة عن أمن المعلومات

المصدر: رأس الخيمة - البيان

شارك وفد من هيئة الموارد العامة بحكومة رأس الخيمة، وضم كلاً من ميثاء الزعابي مسؤولة محطة الفحص الفني الثقيل بالساعدي، وآمنة الشامسي مسؤولة نظام حماية، في ورشة عمل حول «أمن المعلومات» نظمتها هيئة الحكومة الإلكترونية لمدة يوم واحد وبمشاركة نحو 3000 موظف محلي يمثلون مختلف الجهات الحكومية بإمارة رأس الخيمة وذلك في مقر جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية.

وقد تضمنت الورشة التي ألقاها أحمد الحلو استشاري في أمن المعلومات، العديد من المحاور الرئيسية التي تمركزت حول مفهوم أمن المعلومات ومجالاته وكيفية الاستفادة المثلى منه في تطوير العمل وتحديث خدماته وفقاً للمعطيات، بالإضافة إلى معايير أمن المعلومات وسياسة أمن المعلومات وكيفية المحافظة على المعلومات الشخصية والأمنية، وقد أشرف على الورشة فاطمة أحمد المالكي مدير أمن المعلومات بهيئة الحكومة الإلكترونية، والتي يتم تنظيمها في السنة الثانية على التوالي تزامناً مع إطلاق الهيئة لشخصية «عساس» والتي تعنى بحماية الناس خلال تواجدهم في البيئة الإلكترونية وهي عبارة عن شخصية إماراتية بالزي التقليدي.