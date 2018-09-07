«صحة دبي» تستضيف 6 أطباء زائرين خلال شهرين

المصدر: دبي - البيان

تستضيف هيئة الصحة في دبي خلال شهر سبتمبر الجاري وبداية شهر أكتوبر المقبل 6 أطباء زائرين من الولايات المتحدة الأميركية وبلجيكا والهند، لتقديم خدماتهم الاستشارية والتشخيصية والعلاجية للمرضى بمستشفيات الهيئة في تخصصات أمراض النساء والولادة، وجراحة الأعصاب «الدماغ»، وجراحة البدانة، والأشعة التشخيصية.

وأعلنت الهيئة بأنها ستستضيف خلال الفترة من 16 - 20 من سبتمبر الجاري الدكتور كورين جوزيف استشاري أمراض النساء والولادة في الهند لتشخيص وعلاج المرضى بمستشفى دبي، وكلاً من الدكتور ساهني سينغ استشاري جراحة الأعصاب، والدكتور ماثيو سكوت بويس استشاريي الأعصاب بمستشفى جونستون ويليس، فرجينيا بالولايات المتحدة الأميركية لتشخيص وعلاج المرضى بمستشفى راشد.