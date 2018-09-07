«كهرباء دبي» تنجز المستوى الأول من دورة مخيم مهندس المستقبل 5

المصدر: دبي - البيان

اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي بنجاح المستوى الأول من الدورة الخامسة من مخيم «مهندس المستقبل»، الذي نظمته الهيئة لأبناء الموظفين ضمن الفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة، في خيمة القراءة بحديقة زعبيل في دبي، وتضمن ما يزيد على 60 ساعة تدريبية، ضمن خطة دراسية شاملة ومكثفة، على أن يبدأ المستوى الثاني من المخيم هذا العام خلال شهر ديسمبر 2018، ليتم تخريج المشاركين عقب استكمال المستويين.

واكتسب الطلاب المشاركون في المستوى الأول من البرنامج العديد من المهارات الفنيّة، ما أسهم في توسعة مداركهم، وتعزيز قدراتهم على الابتكار والإبداع. كما تعرفوا إلى المبادئ الأساسية في الهندسة الكهربائيّة، إضافة إلى المهارات الأساسيّة في مجال الروبوتيكس (التحكم الآلي)، وكيفية بناء وتطوير برامج وتطبيقات الهواتف الذكية، وغيرها من التطبيقات العلمية والعملية التي ترسخ حب العلوم والهندسة في نفوس النشء الجديد.

دعم الابتكار

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تحرص الهيئة على تنظيم مخيم «مهندس المستقبل» كل عام انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم ونشر ثقافة الابتكار بين الأجيال والنشء الجديد، ويمثل المخيم فرصة لإكساب الجيل الجديد المهارات الفنية، وتنمية روح البحث العلمي والإبداع والابتكار لديهم، وتعزيز شغفهم بتعلم العلوم والتكنولوجيا».

وفي إطار جهود الهيئة لتعزيز التنسيق مع أولياء الأمور، وتمكينهم من المتابعة المستمرة لنشاطات أبنائهم خلال مدة المخيم بكل خصوصية، قامت الهيئة بتفعيل تطبيق «سي سو - Seesaw»، الذي يتيح إمكانية التعاون والتواصل على نحو مبتكر بين أولياء الأمور والمعلمين، ومن ثم مناقشة أي ملاحظات مع المدربين والمشرفين عليهم.

كما نظمت الهيئة رحلة علمية ترفيهية للطلاب المشاركين خلال مدة البرنامج إلى مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.