القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعة من منتسبي الخدمة الوطنية لحرس الرئاسة

المصدر: أبوظبي - وام

شهد اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد القوات البرية، الاحتفال الذي أقامته القيادة العامة للقوات المسلحة أمس بسيح حفير، بمناسبة تخريج الدفعة الـ 9 من منتسبي الخدمة الوطنية بحرس الرئاسة.

وبدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ألقى بعدها قائد مدرسة الخدمة الوطنية بحرس الرئاسة كلمة بهذه المناسبة، رحب فيها براعي الحفل والحضور، وقدم الخريجون عروضاً عسكرية أبرزت جاهزيتهم للدفاع عن تراب الوطن والذود عن حياضه بروح وطنية عالية.

خلال تكريم أحد الخريجين | وام

وأدى المجندون القسم معاهدين الله تعالى ثم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، بأن يكونوا جاهزين ومستعدين للدفاع عن أمن الوطن واستقراره والذود عن حياضه واستقلاله ومكتسباته الوطنية.