طحنون بن محمد يعزي في وفاة سالم الخييلي

المصدر: العين - وام

قدّم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، بحضور الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة سالم بن عويضة بن جابر الخييلي، وذلك في مجلس العزاء في منطقة زاخر بمدينة العين.

وعبّر سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدّم واجب العزاء، إلى جانب سموه، الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، وعدد من المسؤولين.

صلاة الجنازة

وكان قد أدى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، مساء أمس، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له سالم بن عويضة بن جابر الخييلي، وذلك في مسجد المطاوعة بمدينة العين.

سيف وحامد وخالد بن زايد أثناء صلاة الجنازة

كما أدى الصلاة الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

وقد شُيّع جثمان المغفور له إلى مثواه الأخير في مقبرة المطاوعة بمدينة العين.