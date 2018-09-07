أنور قرقاش يبحث التعاون مع نائب وزير خارجية البرازيل

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ماركوس بيزيرا أبوت غالفو نائب وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية، حيث ناقش الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومواقف كل من الدولتين من القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار معالي الوزير قرقاش إلى التطوّر الملحوظ في العلاقات الثنائية بين الإمارات والبرازيل في السنوات الأخيرة، مؤكداً أهمية توطيد أواصر التعاون في كافة المجالات والقطاعات.

وأشاد الجانبان بدخول اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة للجوازات العادية حيز النفاذ بتاريخ 2 يونيو 2018 والتي ستسهم في تنشيط السياحة وتبادل الزيارات.

حضر اللقاء فرناندو لويس السفير البرازيلي المعتمد لدى الدولة الذي أشار إلى تواجد 10 آلاف برازيلي يقيمون في الإمارات، وأن أعداد السياح البرازيليين للإمارات في تزايد مستمر.