راشد بن حميد يكرّم الفائزين بجائزة «النقوة»

المصدر: عجمان - البيان

كرّم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان الفائزين بجائزة «النقوة» خلال حفل نظمته الدائرة تحت رعاية سموه في مركز عجمان X التابع للدائرة بحضور عبد الرحمن محمد النعيمي المدير العام للدائرة والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات وكبار المسؤولين من الموظفين بالدائرة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد أن التحدي الحقيقي للدائرة هو حصولها على المركز الأول في جائزة عجمان للأداء الحكومي المتميز، مشيراً إلى أن نجاح الدائرة وحصولها على أية جوائز تنافسية في مختلف التنافسات التي تخوضها محلياً وإقليمياً وعالمياً يأت بجهود الجميع بالدائرة، حيث إن الفوز ليس لفرد معين إنما لكافة قطاعات الدائرة وهو مسؤولية كبيرة يقع عاتقها على الجميع بالدائرة، ولفت إلى أن الفوز بالجوائز لا يخص فرداً وحده بل يخص الجميع فيها مشيداً بجهود الفائزين بجائزة النقوة في دورتها الخامسة التي تعتبر جائزة داخلية تقيم فيها جهود المتنافسين مثمناً جهود فريق العمل الذي ساهم في خلق روح الإبداع والتنافسية في نفوس المتقدمين للجائزة.

تطور

من جهتها، أكدت المهندسة نورة راشد شطاف رئيس الفريق التنفيذي للجائزة بأن جائزة «النقوة» شهدت تطوراً ملحوظاً ومنذ إطلاقها قبل أربع دورات مضت وتم تطوير معاييرها وفئات الترشيح بحيث تكون متوائمة مع معايير جائزة عجمان للأداء الحكومي المتميز.