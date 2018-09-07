تخريج 4 دورات تخصصية في شرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ وام

احتفلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بتخريج 4 دورات تخصصية بمعهد تدريب الشرطة شارك بها 68 منتسبا.

ضمت الدورات الأربع.. دورة نظم المعلومات الجغرافية -GIS ودورة التقنيات الحديثة في الكشف عن المخدرات ودورة مهارات التعامل الشرطي مع الموقوفين والمتهمين ودورة مهارات التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين.

تأتي هذه الدورات التي حضر حفل تخريجها العقيد الدكتور ناصر محمد البكر مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة والمقدم إبراهيم راشد بن شكر الزعابي رئيس قسم التـــدريب والتأهيل انطلاقا من منهـــجية تحديد الاحــتياجات التدريبية التي تهدف إلى تدريب وتطوير الموارد البشرية ما يضمن وجود كوادر شرطية مؤهـــلة ومـــدربة قادرة على القيام بمهامها ومسؤولياتها على أفضل وجه.