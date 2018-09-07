الجناح الجوي بشرطة دبي ينقل مصاباً من عُمان إلى مستشفى راشد

المصدر: دبي - البيان

نقلت النجدة الجوية من مركز الجناح الجوي في شرطة دبي مصاباً إلى مستشفى راشد في دبي، كان قد تعرض لحادث مروري أثناء قضاء إجازته برفقة عائلته في سلطنة عمان الشقيقة، وذلك بعد تلقي غرفة العمليات في شرطة دبي بلاغاً بطلب استكمال علاجه في الدولة.

وقال المقدم مدرب طيار علي المهيري، مدير المركز: إن المصاب هو موظف في شرطة دبي، وكان يقضي إجازته في عمان، فتعرض لحادث مروري، وبعد تلقي غرفة العمليات طلباً من عائلته بنقله إلى دبي لاستكمال علاجه، انطلقت نجدة جوية من مركز الجناح الجوي بقيادتي، وبرفقة الملازم أول مدرب طيار عبد الله الشاعر، وطبيب وممرضين من دبي لخدمات الإسعاف، وانتقلنا لمهبط منفذ كزيد الحدودي لنقل المصاب من سيارة الإسعاف التابعة لمستشفى نزوى العماني، وتم نقله إلى مستشفى راشد .