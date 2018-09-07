شرطة أبوظبي تشارك بمؤتمر عالمي للشرطة النسائية في كندا

المصدر: أبوظبي - البيان

شارك وفد من شرطة أبوظبي في المؤتمر العالمي للشرطة النسائية الذي عقد في كندا ونظمته الجمعية العالمية للشرطة النسائية بالتعاون مع شرطة كالجاري الكندية.

وناقش المؤتمر بمشاركة 60 دولة والجمعيات العالمية المختصة بالشرطة النسائية محاور عدة منها القيادة الحديثة، والعنف وآثاره ومكافحة الجرائم الالكترونية والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها والضوابط لمنع تطورها والتطورات المصاحبة للمنظمات الشرطية.

وأكدت الرائد الدكتورة آمنة محمد البلوشي، مدير مكتب شؤون الشرطة النسائية حرص شرطة أبوظبي على دعم الكوادر النسائية الشرطية وتطوير قدراتها وتشجيعها لحضور المؤتمرات الدولية والاستفادة من خبرات الدول المشاركة والاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات العمل الشرطي النسائي لنقل المعارف والتجارب الناجحة والتي تسهم في مواصلة مسيرة التطوير.

وأضافت: إن المشاركة تأتي في إطار التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تمكين المرأة من أداء مختلف المهام والواجبات والخدمات الشرطية المتطورة، مشيرة إلى أن الجهات المشاركة في المؤتمر تعرفت على قيم مؤسس الدولة وأهداف عام زايد ضمن المعرض المصاحب للمؤتمر العالمي والذي شاركت فيه شرطة أبوظبي بجناح كبير، بحضور وفد من سفارة الإمارات بكندا.