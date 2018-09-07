بحث تعزيز التعاون بين شرطة دبي والقنصلية البريطانية

المصدر: دبي - البيان

استقبل اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أندرو جاكسون، القنصل العام البريطاني في دبي والوفد المرافق له، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد خبير خليل البشري مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالنيابة، والعقيد الدكتور صالح الحمراني مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بالنيابة، والعقيد محمد أهلي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، وعدد من الضباط.

وتم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والقنصلية البريطانية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد اللواء عبد الله المري خلال اللقاء، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاهتمام بكافة الجاليات في الإمارة، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، والحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

زيارة

وعقب اللقاء، اصطحب القائد العام لشرطة دبي، القنصل البريطاني في زيارة إلى أجنحة السعادة والإيجابية بمختلف الإدارات العامة، وذلك للاطلاع على بيئة العمل الجديدة، من حيث الديكورات العصرية للمكاتب، وصولاً إلى واحات من السعادة والتفاؤل، تبث روح الإبداع والسعادة، وتهيئ بيئة نموذجية محفزة على الإبداع والابتكار، وتوفر للموظفين جميع سبل الراحة، ليتفرغوا لإسعاد جمهور المتعاملين، تحقيقاً لاستراتيجية شرطة دبي في تقديم خدمات ذات جودة عالمية، تفوق مستوى توقعاتهم، وتسهم في رفع مستوى رضاهم.

وفي ختام اللقاء، أهدى اللواء عبد الله خليفة المري، أندرو جاكسون، درع القيادة العامة لشرطة دبي، بمناسبة الزيارة، التي تأتي في إطار الزيارات الرسمية التي تقوم بها الهيئات الدبلوماسية للقيادة العامة لشرطة دبي.