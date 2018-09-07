تكريم متعاون مع شرطة عجمان ضمن منهج تحفيز خدمة المجتمع

المصدر: عجمان - البيان

كرّم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، متعاوناً، لدعمه وتعاونه الفعال مع شرطة عجمان، وذلك في إطار منهجية التحفيز ومكافأة المتعاونين، التي تنتهجها القيادة العامة لشرطة عجمان، واهتمامها بقضايا المجتمع، وسعياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، والمتمثلة في تعزيز الأمن والأمان وتعزيز ثقة الجمهور بفاعلية الخدمات المقدمة.

وسلّم قائد عام شرطة عجمان، شهادة تقدير وهدية رمزية لحسن عبد الله البلوشي، مشيداً بصدق تعاونه وتفاعله مع شرطة عجمان، وتمنى له التوفيق في حياته، وحيّا فيه روح التعاون وإحساسه بالمسؤولية بواجبه بالتعاون مع الشرطة، مشيراً أن شرطة عجمان، تحرص دائماً على تكريم المتعاونين معها، وذلك تحفيزاً لمزيد من البذل والعطاء لتطوير العمل، وتقديم أفضل الخدمات للمجتمـع.

من جانبه، تقدّم المكرَّم حسن البلوشي بجزيل الشكر والتقدير لقائد عام شرطة عجمان، مؤكداً أن ما قام به هو واجب وطني وأخلاقي، تجاه من يفني وقته وجهده لتوفير الأمن والأمان لأفراد المجتمع، متمنياً لشرطة عجمان وقائدها، دوام التوفيق والسداد والتميز.