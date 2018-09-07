شرطة أبوظبي تشارك بمؤتمر العلوم الجنائية في بكين

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت شرطة أبوظبي في مؤتمر الشبكة الآسيوية للعلوم الجنائية العاشر والذي عقد في العاصمة بكين بجمهورية الصين الشعبية بعنوان «التقنيات والمناهج الحديثة والتحديات الجديدة في التعامل مع مسارح الجريمة».

وأوضح المقدم حسين حميد الجنيبي نائب مدير ادارة مسرح الجريمة بقطاع شؤون الأمن والمنافذ، ورئيس الوفد أن المشاركة تأتي في إطار حرص شرطة أبوظبي على التعرف والاطلاع على أفضل الممارسات والمستجدات التطويرية في مجالات العمل والتعامل مع مسارح الجريمة.

وأشار إلى أن المؤتمر ناقش الوسائل والإنجازات الجديدة والتجارب الرائدة لمكافحة الأساليب الحديثة في ارتكاب الجريمة والاستفادة من الخبرات العالمية المتخصصة في المجال.

كما تم الاطلاع على المعرض المصاحب للمؤتمر والذي تشارك فيه أكبر الشركات العالمية في مجال التقنيات الحديثة وتعرض أفضل التقنيات في المجال الشرطي.

وضم الوفد المرافق كلاً من الرائد محمد الحمادي والملازم أول عبدالرحمن الهاشمي والملازم أول همام خالد والملازم أول محمد فيصل الشحي.