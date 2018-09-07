حث العاملين بمراكز شرطة العاصمة على مواصلة جهود التطوير

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة في شرطة أبوظبي على الجهود التطويرية لتقديم خدمات مبسطة ومتميزة لمتعاملي مراكز الشرطة، وعبّر عن تقديره لجهود العاملين في مراكز الشرطة وحثهم على مواصلة جهود التحسين والتطوير، وتقديم خدمات متميزة للمراجعين لتحقيق الغايات والأهداف المنشودة، وفق رؤية ترسّخ مسيرة الريادة لضمان استمرار إمارة أبوظبي كمجتمع ينعم بالأمن والسعادة.

وتعرّف العميد الراشدي في اجتماع عقده بمركز شرطة المدينة في مديرية شرطة العاصمة، إلى مؤشرات الأداء، ووقف على المنجزات المتحققة في مركز شرطة المدينة، كما تفقد الخطط الأمنية، وإجراءات العمل التي تسهم في الارتقاء بمسيرة العمل الشرطي والأمني، ونشر الأمان والطمأنينة في المجتمع.

حرص

وأكد حرص شرطة أبوظبي على تعزيز مسؤولياتها الأمنية والمجتمعية في الوقاية من الجريمة، حفاظاً على المكتسبات الوطنية، بتطبيق المبادرات الاستراتيجية التي تسهم في كسب ثقة المتعاملين ورضاهم، وتدفع من مسيرة العمل المؤسسي للأفضل.