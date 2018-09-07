«صيف بلا حوادث» تختتم فعالياتها التوعوية في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

اختتمت القيادة العامة لشرطة عجمان فعاليات حملة «صيف بلا حوادث» المرورية التوعوية الاتحادية، والتي تم إطلاقها بالتنسيق مع المجلس المروري الاتحادي لجميع إمارات الدولة، واستهدفت توعية الجمهور وأفراد المجتمع باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتجنب التعرض للحوادث المرورية، تحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز أمن الطرق وجعلها أكثر أمناً.

وقال المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، إن ختام الحملة تم بعد الانتهاء من كل الفعاليات والحملات التوعوية والتي استهدفت جميع فئات المجتمع بمختلف أعمارهم وجنسياتهم ولغاتهم، سواء من خلال الزيارات الميدانية للدوائر والمؤسسات الحكومية أو توزيع بروشورات باللغات العربية والإنجليزية والهندية «الأوردو».