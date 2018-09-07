مواصلات الإمارات تقدم خدمات النقل الحكومي لـ «كهرباء الشارقة»

المصدر: دبي - البيان

أبرمت مواصلات الإمارات ممثّلة في مركز المواصلات الحكومية عقدين مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة لتوفير ما مجمله 20 مركبة و9 سائقين لمدد تعاقدية متفاوتة من 3 إلى 5 سنوات.

وأكّد حميد علي الخضر، مدير المواصلات الحكومية بالشارقة في مواصلات الإمارات، حرص المركز لتقديم خدمات ذات مستوى عال من الجودة للمتعاملين الحكوميين، عبر توفير مركبات متنوعة لدعم أنشطة مختلف الجهات الحكومية في مختلف إمارات الدولة، وذلك بموجب العقود المبرمة معهم، مشيراً إلى العقدين اللذين تم توقيعهما مؤخراً مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة، لتوفير خدمات النقل الحكومي للهيئة.

وأكد الخضر استعداد مواصلات الإمارات من خلال فرق العمل المؤهلة والمتميزة للوفاء بمتطلبات العقود على الوجه الأمثل، بما يخدم توجهات كهرباء ومياه الشارقة، ويعزز الثقة التي تحظى بها المؤسسة. وأوضح الخضر أن المؤسسة توظف خبرتها التي تمتد إلى أكثر من 37 عاماً في مجال النقل والمواصلات، لخدمة شركائها ومتعامليها في مختلف القطاعات، مع توفير باقات متميزة تحقق رضاهم وتضمن سعادتهم.