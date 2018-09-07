«نيابة دبي» تشارك في اليوم العالمي للعمل الخيري

المصدر: دبي - البيان

نظمت النيابة العامة في دبي مبادرة خيرية لأطفال الأسر المتعففة، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الإماراتي بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري، الذي يصادف الخامس من سبتمبر من كل عام، وذلك بهدف ترسيخ مسؤولية وثقافة العمل الخيري وإلى تفعيل وتعزيز المسؤولية الاجتماعية بين أفراد المجتمع.

وتضمنت الفعالية، التي شارك فيها وفد من النيابة العامة، برئاسة المستشار الدكتور محمد حسين بن علي الحمادي رئيس نيابة أول بنيابة ديرة، رئيس فريق دبي الخير، مرافقة الأطفال إلى أحد المراكز التجارية وتوفير المستلزمات المدرسية لهم وتهيئتهم لاستقبال العام الدراسي الجديد.

دعم

وتأتي هذه الفعالية إيماناً من النيابة العامة بأهمية دعم أواصر العمل الخيري، وتأييداً لجميع مبادئ الإنسانية العالمية ومساندة والمحتاجين والمتعففين وخلق مجتمع آمن مستقر ينعم بالسعادة وحرصاً على تكريس قيم التكافل الإنساني التي عهدناها من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأن نعمل معاً لاستكمال مسيرته في الخير والعطاء.