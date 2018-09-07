«الهلال الأحمر» و«تنمية عجمان» يدعمان الأسر المتعففة

المصدر: عجمان - وام

أطلق فرع الهلال الأحمر الإماراتي في عجمان بالتعاون مع مركز تنمية عجمان - التابع لوزارة تنمية المجتمع - مبادرة لتقديم دورات تدريبية للأسر المتعففة وأسر الأيتام؛ لتنمية مهاراتهم الحرفية وتمكينهم من بدء مشاريعهم الخاصة لتكون مصدر دخل ثابت لهم يعينهم على سد احتياجاتهم الأساسية.

وحضر إطلاق المبادرة، التي تقام في مبنى مركز تنمية عجمان، وتستهدف تنمية مهارات 100 أسرة، سيف إبراهيم النعيمي مدير فرع الهلال الأحمر في عجمان، وليلى الزرعوني مدير مركز تنمية عجمان. وأشاد النعيمي خلال جولته قاعات التدريب، بالدور المهم لمركز تنمية المجتمع وتعاونه المستمر مع الهلال الأحمر، حيث تم تنفيذ فعاليات عديدة مشتركة، موجهاً الشكر إلى رعاة المبادرة والتي تعكس التزامهم بالمسؤولية المجتمعية، فيما أثنت الأسر على المبادرة التي تعد فرصة قيّمة لتحسين دخلهم وتحويلهم إلى أسر منتجة.