حملة تبرع بالدم لموظفي شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

نظم المركز الصحي لشرطة دبي في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، حملة للتبرع بالدم في مقر القيادة الرئيسي بالتعاون مع مركز التبرع بالدم في مستشفى لطيفة التابع لهيئة الصحة في دبي، وذلك بالتزامن مع احتفال الدولة بعام زايد، وترسيخاً لمبادئ التطوع والمبادرة وعمل الخير.

وقد ساهم الموظفون رجالا ونساء في التبرع بدمهم خلال بضع ساعات من الحملة في المبنى الرئيسي لمقر القيادة، وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الحملات التي ينظمها المركز الصحي حتى نهاية العام الجاري، بواقع حملة للتبرع بالدم في شهر أكتوبر في الإدارة العامة للمرور، وحملة أخرى في شهر نوفمبر في مركز شرطة البرشاء، والحملة الأخيرة في شهر ديسمبر في مركز شرطة المرقبات.