عبدالله بن زايد يلتقي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المصدر: وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي اليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى المملكة المتحدة بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة كما تم تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات حريصة على دعم جهود المجتمع الدولي لإحلال الاستقرار والسلام في ربوع العالم والتصدي لجميع الأنشطة المهددة لأمن وسلم الشعوب.

من جانبه رحب معالي اليستر بيرت بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مؤكداً على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

وأشاد معاليه بالدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات لدعم جهود المجتمع الدولي لإحلال الاستقرار والسلام في العالم أجمع والتصدي للأفكار الظلامية والتطرف والإرهاب.

وأقام معاليه مأدبة غداء تكريماً لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسليمان حامد المزروعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.