عبدالله بن زايد يحضر حفل تدشين جمعية الصداقة الإماراتية البريطانية

المصدر: وام

حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي حفل تدشين جمعية صداقة بريطانية إماراتية جديدة تحمل اسم " جمعية الصداقة الإماراتية - البريطانية " وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى المملكة المتحدة.

كما حضر حفل تدشين الجمعية .. معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة وإليستر برت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسليمان حامد سالم المزروعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة وما يقارب الـ 80 شخصا من أبرز السياسيين والدبلوماسيين والصحفيين ورجال الأعمال.

وتهدف " جمعية الصداقة الإماراتية - البريطانية " إلى تعزيز علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بتدشين الجمعية .. مؤكدا أنها تسهم في توثيق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

كما أثنى سموه على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.

من جانبه أكد اليستر برت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أهمية إنشاء جمعية الصداقة الإماراتية - البريطانية وذلك لما لها من دور في دفع علاقات البلدين إلى مستوى أرفع.

من جهته أعرب سليمان حامد المزروعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة عن أمله بأن تصبح الجمعية خلال السنوات القادمة مركزا للفعاليات الثقافية والمناسبات الاجتماعية والمناقشات السياسية والأكاديمية .. مؤكدا أهمية إنشاء جمعية الصداقة الإماراتية - البريطانية ودورها في تعزيز العلاقات بين البلدين.